Kaymakam Nazlı, Kızılay aşevini denetledi

Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, günde yüzlerce aileye sıcak yemek ulaştıran Kızılay Mükerrem Toker Aşevinde incelemelerde bulundu. Kızılay Şube Başkanı Barbaros Uçar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kaymakam Namık Kemal Nazlı, Mükerrem Toker Aşevinin faaliyetleri hakkında Başkan Uçar'dan bilgiler aldı. Kızılay Şube Başkanı Barbaros Uçar yaptığı açıklamada, "Silifke Kızılay Şubesi olarak Mükerrem Toker Aşevimizde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere günde 400 kişilik sıcak yemek hazırlıyoruz. Gönüllü bağışçılarımız ve genel merkezimizde destekleri ile hazırladığımız bu sıcak yemekleri Kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde ilçemizin değişik mahallerinde oturan ihtiyaç sahiplerimize ulaştırıyoruz. Ayrıca bize ulaşan kuru gıda ve diğer ihtiyaçlarla ilgili talepleri de muhtarlıklarımız ve sosyal yardımlaşma vakfımız aracılığı ile ailelere ulaştırıyoruz" dedi.