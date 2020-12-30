Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu

ADANA'DA narkotik polisinin son bir hafta içinde gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. 60 olayda 101 kişi gözaltına alınırken 21 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler tarafından daha önce tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Son bir hafta içinde 60 adrese yapılan operasyonda 101 kişi gözaltına alındı.

CEZAEVİNE KONULDU

Zehir tacirlerinde 23 kilo 490 gram esrar, 1 kilo 879 gram sentetik kannabinoid, 702 adet uyuşturucu hap, 114 gram metamfetamin, 38 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 1 adet tabanca ve 37 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i cezaevine konuldu.