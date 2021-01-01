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FF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında deplasmanda İstanbulspor'a 3-1 mağlup olan Adana Demirspor
'da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar
, hedeflerinin aynen devam ettiğini dile getirdi. Dumlupınar, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Maça istediğimiz gibi başladık. Net pozisyonlar bulduk. İkinci golü bulsaydık farklı olabilirdi"
dedi. Dumlupınar, "İkinci yarının başında Aurelien Chedjou kırmızı kart gördü. İstanbulspor gibi bir sistem takımına 45 dakika 10 kişiyle mücadele etmek kolay değil. Oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Mağlubiyetten çıkarılacak dersler var. Hedefimizden sapmış değiliz"
şeklinde konuştu.