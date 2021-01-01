Hedefimizden sapmış değiliz

FF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında deplasmanda İstanbulspor'a 3-1 mağlup olan'da teknik direktör, hedeflerinin aynen devam ettiğini dile getirdi. Dumlupınar, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek,dedi. Dumlupınar,şeklinde konuştu.