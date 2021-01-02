Araçların kilometresini düşürüp yeni diye göndermişler

CHP'li belediyelerde adrese teslim ihalelerin altından Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruması Koray Aslan çıkıyor. 'Becerikli Koray' belediyelerin özel kalem müdürlükleri ile sürekli temas halinde. Genel merkeze yakın iş insanları ile dirsek temasında bulunan Koray Aslan irtibata geçtiği özel kalem müdürleri ile ihaleleri organize ediyor. İş takipçiliğinin parti içinde huzursuzluk yarattığı konuşuluyor.

İHALEYİ KAZANDI ARAÇLAR ORTADA YOK

Mersin'de de durum böyle oldu. Koray Aslan, Mersin'de Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'la görüştü. Engin Ertaç Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 120 milyon lira bedelli iki araç ihalesini kazandı. Bunlardan birisi itfaiye araçları diğeri de hizmet araçları. İhaleyi kazandıktan sonra yaklaşık 3 aydan beri araçları teslim edemedi. Teslim ettiklerinin bazıları da sorunlu. Araçların kilometresiyle oynanmış, içlerinde daha önce Büyükşehir'de çalışmış araçlar var. Engin Ertaç bu araçların kilometresiyle oynadıktan sonra tekrar bir yolsuzluk yapmış.

ARAÇLARIN KİLOMETRELERİNİ DÜŞÜRÜYOR

Araç ihalesinde düşük kilometreli araçların kullanılması belirtilmiş. Ama Engin Ertaç burada da uyanıklık yapmış. Aracı galeriden almış, kilometresini düşürüp Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etmiş. Belediye yetkilileri yaptıkları araştırmada aracın daha önce kendilerinde görev yaptığını ve kilometresinin normalde çok yüksek olduğunu belirterek iade etmiş. Bu defa da aracın plakasını değiştirip tekrar getirmiş. Yine aynı şekilde araç sistemde kayıtlı olduğu için bu defa motor şase numarasından yolsuzluğu ortaya çıkarmışlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 330 araçlık taşıt, iş makinası ve ekipmanları kiralama hizmet alımı ihalesini kazanan CHP eski milletvekili adayı Engin Ertaç'a şartnameye uymadığı gerekçesi ile ceza verildi. Mersinliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den adrese teslim ihale konusunda cevap bekliyor. Ceza yerine ihalenin iptal edilmesi gerekirdi. Araçları göndermedi ama hak edişleri gün gününe aldı.

MERSİNLİLER SORUYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin şartname gereği açtığı ihale bedeli 120 milyon lira. İhaleyi alan Engin Ertaç'ın gecikme yaptığı her araç 2 bin lira ceza ödemesi gerekir. Bu cezaların kesildiği söyleniyor. Eğer kesilmediyse idare görevi kötüye kullanmış olacak. Engin Ertaç'ın şirketine sözleşmeye uymadığı için şimdiye kadar ne kadar ceza kesildiği merak konusu. Mersinli soruyor: Araçlara ceza kesildiyse teslim edilmeyen araçlar için kaç lira ceza kesildi.

DİYET ÖDÜYOR

Koray Aslan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasından kısa bir süre sonra koruma müdürü olarak göreve başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte tüm Türkiye'yi gezen Aslan, Ankara'dan İstanbul'a yapılan Adalet Yürüyüşü'nde de Kılıçdaroğlu'nu yakından korumaya devam etmişti. Artvin'de PKK tarafından yapılan saldırı sırasında da görev başında olan Aslan, Çubuk'taki şehit cenazesinde linç girişimi sırasında CHP liderini kurtaran isim olmuştu. Kılıçdaroğlu kendini kurtaran korumasına diyet ödüyor. Koray Aslan da Kılıçdaroğlu'nu iki defa kurtarmasının kaymağını yiyor.