Kaplan’dan Roni de gitti

TFF 1. Lig'de son haftalarda ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla hedeften uzaklaşan'den sonra diğer Brezilyalı oyuncu'in de sözleşmesini feshetti.Kulüple karşılıklı anlaşarak yolları ayıran Roni, personelle ve futbolcularla vedalaştı ve eşyalarını topladı.Bu arada bugün deplasmanda saat 19.00'daile karşılaşacak olanhazırlıklarını üç puan parolasıyla tamamladı.