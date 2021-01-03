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Kaplan’dan Roni de gitti

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Kaplan’dan Roni de gitti
TFF 1. Lig'de son haftalarda ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla hedeften uzaklaşan Adanaspor, Renan Souza Diniz'den sonra diğer Brezilyalı oyuncu Ronei Gleison Rodrigues Dos Reis'in de sözleşmesini feshetti. Turuncu-beyazlı ekibe 2016-2017 sezonunda katılan Roni bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen isimlerin başında geliyordu. Kulüple karşılıklı anlaşarak yolları ayıran Roni, personelle ve futbolcularla vedalaştı ve eşyalarını topladı. Fesih işlemi de gerçekleşen Roni'nin feshi TFF'ye yansımadı. Bu arada bugün deplasmanda saat 19.00'da Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Toros Kaplanı hazırlıklarını üç puan parolasıyla tamamladı.
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Kaplan’dan Roni de gitti
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