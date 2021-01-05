Birincioğlu’na tepki sürüyor

FF 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda'a 2-1 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşayan'da maçın hakemi'na tepki büyüyor. Verdiği kararlarla turuncu-beyazlıları çıldırtan'un 1-0 üstünlüğü ile devam eden maçın 73. dakikasındalehine verdiği penaltı kararı sonrası'e yapılan hareketi görmezlikten gelmesi maçta tansiyonu yükseltti.'nun son olarak maçı 8 dakika uzatması ve ardından 90+6'daile'un 2-1 önce geçmesi bardağı taşırdı., pozisyonun az olduğu bir oyun oynandığını belirterek,dedi.Teknik adam Özü, "Hakem Bülent Birincioğlu'nun iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. En azından 1 puanı hak ettiğimize inanıyorum. Futbolcularımızın mücadelesine yazık oluyor. Bizler kilometrelerce yol geliyoruz, herkes ekmeğin peşinde, bu tecrübedeki hakemin bunu yapmaması gerekiyor" dedi. Bundan sonra daha dikkatli olacaklarının altını çizen Semih Özü, "Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Toparlanacağız" dedi.