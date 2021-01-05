Birincioğlu’na tepki sürüyor

T
FF 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor
'a 2-1 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşayan Adanaspor
'da maçın hakemi Bülent Birincioğlu
'na tepki büyüyor. Verdiği kararlarla turuncu-beyazlıları çıldırtan Birincioğlu, Adanaspor
'un 1-0 üstünlüğü ile devam eden maçın 73. dakikasında Samsun
lehine verdiği penaltı kararı sonrası Celil
'e yapılan hareketi görmezlikten gelmesi maçta tansiyonu yükseltti.
Hakem, kararlarını rakipten yana kullandı
Birincioğlu
'nun son olarak maçı 8 dakika uzatması ve ardından 90+6'da Guido
ile Samsunspor
'un 2-1 önce geçmesi bardağı taşırdı. Teknik Sorumlu Semih Özü
, pozisyonun az olduğu bir oyun oynandığını belirterek, "Hakem Birincioğlu, oyunun içinde bize gösterdiği kartların aynısını rakibimize göstermemesi, maçın sonunda 8 dakika uzatması, futbolcumuz Celil Yüksel'e yapılan faulün ardından penaltı çalmaması ama rakibimize çok rahat penaltı vermesi... Böyle bir yönetim sergiledi"
dedi.
Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz
Teknik adam Özü, "Hakem Bülent Birincioğlu'nun iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. En azından 1 puanı hak ettiğimize inanıyorum. Futbolcularımızın mücadelesine yazık oluyor. Bizler kilometrelerce yol geliyoruz, herkes ekmeğin peşinde, bu tecrübedeki hakemin bunu yapmaması gerekiyor" dedi. Bundan sonra daha dikkatli olacaklarının altını çizen Semih Özü, "Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Toparlanacağız" dedi.