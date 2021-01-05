Mersinli periler çok mutlu

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor
, sahasında Nesibe Aydın
'ı 91-84 yenerek taraftarını mutlu etti. Rakibi karşısında iyi bir mücadele ortaya koyan mersinli periler 25 puanla üçüncü sırada yer aldı. Manolya, Melis, Gökşen, Anigwe, Naumenko
ve İlayda
attığı sayılarla galibiyette önemli rol oynadı. Başantrenör Olcay Orak, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Nesibe Aydın sıralamada çok yakın takipçimizdi aldığımız galibiyetle avantaj elde ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Bundan sonra yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aldığımızı bu sonucu Mersin'e ve yönetim kurulumuza armağan etmek istiyoruz"
dedi.