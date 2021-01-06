Adana’da kurtuluş coşkusu yaşandı

ADANA'NIN düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kutlama mesajının okunduğu tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun yapıldı. Törende bisiklet sporcuları, Pozantı ilçesinden kente getirdikleri "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" adı verilen Türk bayrağını, Vali Süleyman Elban'a teslim etti. Kurtuluş coşkusu kentti pandemi kurallarına uygun olarak gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı.