İlk yarıyı 31 puanda kapattı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Menemenspor
'u 3-0 yenen Adana Demirspor
ilk yarıyı üç puanla kapatmanın mutluluğunu yaşıyor. Oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan mavi-lacivertli ekip 31 puanla dördüncü sırada ilk devreyi kapattı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar
, Menemen karşısında net bir skorla kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Dumlupınar, "İlk devreyi bitirdik. Kazanmamız önemliydi. Transfer dönemi de başladı. Aramızdan ayrılacak arkadaşlarımız da olacak aramıza bizi şampiyonluğa götüren oyuncular da katılacak. Adana Demirspor Süper Lig'i hak ediyor. Önemli olan bizim için lig bittiğinde Süper Lig'de olmamız"
şeklinde konuştu.