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İlk yarıyı 31 puanda kapattı

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
İlk yarıyı 31 puanda kapattı
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Menemenspor'u 3-0 yenen Adana Demirspor ilk yarıyı üç puanla kapatmanın mutluluğunu yaşıyor. Oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan mavi-lacivertli ekip 31 puanla dördüncü sırada ilk devreyi kapattı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Menemen karşısında net bir skorla kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Dumlupınar, "İlk devreyi bitirdik. Kazanmamız önemliydi. Transfer dönemi de başladı. Aramızdan ayrılacak arkadaşlarımız da olacak aramıza bizi şampiyonluğa götüren oyuncular da katılacak. Adana Demirspor Süper Lig'i hak ediyor. Önemli olan bizim için lig bittiğinde Süper Lig'de olmamız" şeklinde konuştu.
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İlk yarıyı 31 puanda kapattı
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