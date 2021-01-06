Uygulamalı Çiftçi Okulu ilgi görüyor

Hatay'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu" ile Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlar aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimle kendi işini kurma imkanına sahip olacak. Avrupa Birliği (AB) desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde hayata geçirilen 10 milyon avro bütçeli projeyle açılan okulla Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlarına zeytin, çilek, pamuk, sebze yetiştiriciliği ile küçükbaş hayvan bakımı ve yaş sebze meyve paketleme konularında eğitimler veriliyor. Hatay, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Kilis'te yürütülen proje kapsamında "Uygulamalı Çiftçi Okulu" adı altında açılan kurslarda Suriyeli sığınmacılar ile Türk vatandaşlarının tarım-gıda sektöründe yetiştirilmesi ve istihdamlarının sağlanarak kişilerin kendine yeterliliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Hatay'da ağustos ayında başlayan proje 16 ay sürecek. İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Uygulamalı Çiftçi Okulu'nda kursiyerlere öncelikle teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini söyledi. Kursiyerlere iyi tarım uygulamaları hakkında bilgiler de verildiğini ifade eden Çolakoğlu, "Kurs sonunda kursiyerlerin istihdamlarının artırılmasına bunun yanında vasıflı mevsimlik işçi gücünün de sağlanmasına çalışacağız" dedi.