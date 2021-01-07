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nazara geldi

Atakaş Ankara’dan eli boş döndü. Bordo-beyazlı ekip ’ne 3-1 mağlup oldu. Kırmızı kart ve verilen penaltılar sinirleri gerdi

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
Hatayspor nazara geldi
Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor büyük umutlarla gittiği başkente deplasmanında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu. Rakibi karşısında oyuna hızlı başlayan konuk ekip 25. dakikada Boupendza ile durumu 1-0 yaptı. 34. dakikada Gençlerbirliği'nden Sio topu filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından Sio'nun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi. 43. dakikada hakem Yasin Kol, Hatay kalecisi Munir'e, ceza sahasında Arda'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gösterdi ve penaltı kararı verdi. Piris penaltıyı gole çevirdi. 1-1. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda dakikalar 54'ü gösterdiğinde hakem yine penaltı noktasını gösterdi Gençler'den Piris durumu 2-1'e taşıdı. Maçta perdeyi 84'de Sio kapattı. 3-1. Mücadele bu skorla sona erdi.
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Hatayspor nazara geldi
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