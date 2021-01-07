Hatayspor nazara geldi

Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor büyük umutlarla gittiği başkente deplasmanında Gençlerbirliği
'ne 3-1
mağlup oldu. Rakibi karşısında oyuna hızlı başlayan konuk ekip 25. dakikada Boupendza ile durumu 1-0 yaptı. 34. dakikada Gençlerbirliği'nden Sio
topu filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından Sio'nun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi. 43. dakikada hakem Yasin Kol
, Hatay kalecisi Munir
'e, ceza sahasında Arda'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gösterdi ve penaltı kararı verdi. Piris
penaltıyı gole çevirdi. 1-1. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda dakikalar 54'ü gösterdiğinde hakem yine penaltı noktasını gösterdi Gençler'den Piris
durumu 2-1'e taşıdı. Maçta perdeyi 84'de Sio
kapattı. 3-1. Mücadele bu skorla sona erdi.