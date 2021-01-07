Hatayspor nazara geldi

Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor büyük umutlarla gittiği başkente deplasmanında'nemağlup oldu. Rakibi karşısında oyuna hızlı başlayan konuk ekip 25. dakikada Boupendza ile durumu 1-0 yaptı. 34. dakikada Gençlerbirliği'ndentopu filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından Sio'nun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi. 43. dakikada hakem, Hatay kalecisi'e, ceza sahasında Arda'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gösterdi ve penaltı kararı verdi.penaltıyı gole çevirdi. 1-1. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda dakikalar 54'ü gösterdiğinde hakem yine penaltı noktasını gösterdi Gençler'dendurumu 2-1'e taşıdı. Maçta perdeyi 84'dekapattı. 3-1. Mücadele bu skorla sona erdi.