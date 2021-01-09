Adanaspor’un yanıtı net oldu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, 2-0 kazandıkları Ankaraspor maçının ardından başkent temsilcisinin, turuncubeyazlıların bir oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer bir test sonucunun negatif alındığını ve akreditasyon yapılmadan doğrudan esame listesine yazılarak oynatıldığını iddialarına açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gerçekle uyumlu olmayan bu açıklamayı üzüntü ile karşıladık" denildi.

İDDİALAR ASILSIZDIR

Adanaspor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Ankaraspor ile 7 Ocak tarihinde oynanan müsabakada kulübümüzün uygun olmayan futbolcu oynattığı yönünde bir gerçekle uyumlu olmayan bu açıklamayı üzüntü ile karşıladık. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşu tarafından yapılan işlemler ve neticeleri resmi bilgi sisteminde yer almaktadır. Bu çerçevede oyuncularımızın uygunluğu muteber kayıtlar ise sabittir. Kulübümüz anılan müsabakada uygun olmayan oyuncu oynatmamıştır" ifadelerini kullandı.