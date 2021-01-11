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Kaplan ilk yarının son maçına çıkıyor

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Kaplan ilk yarının son maçına çıkıyor
TFF 1. Lig'in 13. hafta erteleme maçında bugün deplasmanda saat 19.00'da Akhisarspor ile karşılaşacak olan Adanaspor zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Yunus Murat Ceylan Akhisar maçıyla ilk yarı karşılaşmalarını tamamlayacaklarını belirterek, "Ankaraspor galibiyeti sonrası yakaladığımız havayı sürdürmek istiyoruz" dedi. Takıma güveninin tam olduğunun altını çizen Ceylan, "Çalışmalarımız moralli geçti. Önemli bir eksiğimiz yok. Rakibin son durumunu iyi analiz edip futbolcularımızla paylaştık. İkinci yarıya galibiyetle girmek istiyoruz" dedi.
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Kaplan ilk yarının son maçına çıkıyor
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