Kaplan ilk yarının son maçına çıkıyor

TFF 1. Lig'in 13. hafta erteleme maçında bugün deplasmanda saat 19.00'da Akhisarspor
ile karşılaşacak olan Adanaspor
zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Yunus Murat Ceylan
Akhisar maçıyla ilk yarı karşılaşmalarını tamamlayacaklarını belirterek, "Ankaraspor galibiyeti sonrası yakaladığımız havayı sürdürmek istiyoruz"
dedi. Takıma güveninin tam olduğunun altını çizen Ceylan, "Çalışmalarımız moralli geçti. Önemli bir eksiğimiz yok. Rakibin son durumunu iyi analiz edip futbolcularımızla paylaştık. İkinci yarıya galibiyetle girmek istiyoruz"
dedi.