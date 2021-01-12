Cenaze defin sıkıntısını Vali Doğan çözdü

HATAY Büyükşehir Belediyesi Yayladağı'ndaki göçmenlerin ölülerini defnedecek mezar bulamadı. Koronavirüs nedeniyle mezar yeri sıkıntısı çekildiğini iddia eden belediye 'Yayladağ'da mezar yeri kalmadı' diyerek çoğu Bayır- Bucak Türkmen'i olan Suriyelilerin cenazelerini yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı'ya götürüp defnetmelerini istedi. Bu şekilde 10 yakın cenaze kilometrelerce taşınarak Reyhanlı'ya götürüldü. Olayı MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı deşifre etti. Önce sosyal medya hesabından konuya tepki gösteren Kaşıkçı, ardından da durumu Hatay Valiliği ile paylaştı. Valilik duruma el koyunca Büyükşehir Belediyesi kararından geri adım attı. Ancak bölgede ikamet eden Suriyeliler Hatay merkez ve diğer ilçelerde Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin aynı uygulamaya devam ettiğini belirtti. Kaşıkçı., "Dili, dini, rengi fark etmez. Bizde böyle bir şey olamayacağını, kim nerede ikamet ediyorsa cenazesini oraya defnetmesi gerektiğini belirterek girişimlerde bulunduk. Durumu Vali Bey'e de ilettim. O da şiddetle karşı çıktı, duruma müdahale edeceğini söyledi. Vali Bey de devreye girince büyükşehir belediyesi geri adım attı. Yayladağı'na gidip 'Cenazelerinizi buraya defnedebilirsin' demişler. Bizim böyle bir oraya girmemiz ne kadar ayıp bir durum. İnsanın cenazesi yerde kalır mı?" diye konuştu.