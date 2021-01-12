Yangında zarar gören esnafa destek

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 'Ayakkabıcılar Sitesi' esnafına ziyaret gerçekleştirdi. Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte ile esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Güngör, "Bugün şehrimizin önemli sektörlerinden biri olan ayakkabıcı esnafımızı ve sitemizi ziyaret ettik.Kunduracılar Odamız, Dulkadiroğlu Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizler gelecekte bu sektörün daha iyi hale getirilmesi için yeni site alanları üzerinde çalışmalar yürütüyoruz.Ayakkabıcılık sektörünün, yeni katma değer alanlarla şehrimizin gelişiminde daha da önemli bir yer alacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.