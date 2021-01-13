Tarsus İdmanyurdu’nda bahar havası

MISLICOM 2. Lig Kırmızı Grup
'ta playoff mücadelesi veren Tarsus İdmanyurdu
erteleme maçında kendi sahasında konuk ettiği Kastamonuspor
'u 2-0 yenerek taraftarlarının yüzünü güldürdü. Basın Sözcüsü Hakan Canan Can
, son birkaç haftada şansızlık ve talihsizlikler nedeniyle galibiyet elde edemediklerini belirterek, ilk yarının son erteleme maçında Kastamonuspor
'u 2-0 yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapatmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Can, "İkinci yarının ilk maçını 27 Ocak'ta Van Spor ile yapacağız"
dedi.