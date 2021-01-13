Tarsus İdmanyurdu’nda bahar havası

MISLICOM'ta playoff mücadelesi verenerteleme maçında kendi sahasında konuk ettiği'u 2-0 yenerek taraftarlarının yüzünü güldürdü. Basın Sözcüsü, son birkaç haftada şansızlık ve talihsizlikler nedeniyle galibiyet elde edemediklerini belirterek, ilk yarının son erteleme maçında'u 2-0 yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapatmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Can,dedi.