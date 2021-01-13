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’nda bahar havası

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Tarsus İdmanyurdu’nda bahar havası
MISLICOM 2. Lig Kırmızı Grup'ta playoff mücadelesi veren Tarsus İdmanyurdu erteleme maçında kendi sahasında konuk ettiği Kastamonuspor'u 2-0 yenerek taraftarlarının yüzünü güldürdü. Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, son birkaç haftada şansızlık ve talihsizlikler nedeniyle galibiyet elde edemediklerini belirterek, ilk yarının son erteleme maçında Kastamonuspor'u 2-0 yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapatmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Can, "İkinci yarının ilk maçını 27 Ocak'ta Van Spor ile yapacağız" dedi.
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Tarsus İdmanyurdu’nda bahar havası
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