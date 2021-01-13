Toros kaplanı pürneşe

TFF 1. Lig 13. hafta erteleme maçında'u ilk kez deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran'da son 2 maçta alınan 6 puan, takıma moralleri yerinde getirdi. Ligde ilkyarı perdesini üç puanla kapatan turuncu-beyazlı ekip, 21 puanla 11. sıraya yükseldi.Özü,şeklindekonuştu. İlk yarının sonaermesiyle birlikte teknik heyetkulüp başkanıile bir görüşme yapacakve transferdeki yol haritasınıçizecek.