Toros kaplanı pürneşe

TFF 1. Lig 13. hafta erteleme maçında Akhisarspor
'u ilk kez deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran Adanaspor
'da son 2 maçta alınan 6 puan, takıma moralleri yerinde getirdi. Ligde ilkyarı perdesini üç puanla kapatan turuncu-beyazlı ekip, 21 puanla 11. sıraya yükseldi. Teknik Sorumlu Semih Özü, takımını son iki çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirtti.
YOL HARİTASI İÇİN GÖRÜŞECEKLER
Özü, "Kaliteli oyuncularımız olduğunu ve onlarla bu maçı geçebileceğimiz biliyorduk. İnşallah ikinci yarı performansımızı biraz daha yukarıya çıkararak Adanaspor'umuzu gerektiği yerlere çıkarırız diye düşünüyorum"
şeklinde
konuştu. İlk yarının sona
ermesiyle birlikte teknik heyet
kulüp başkanı Bayram Akgül
ile bir görüşme yapacak
ve transferdeki yol haritasını
çizecek.