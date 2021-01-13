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Toros kaplanı pürneşe

ilk yarının perdesini üç puanla kapattı. Elde edilen galibiyetle puanını 21’e çıkaran turuncu-beyazlı ekip devreye de moralli girdi

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Toros kaplanı pürneşe
TFF 1. Lig 13. hafta erteleme maçında Akhisarspor'u ilk kez deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran Adanaspor'da son 2 maçta alınan 6 puan, takıma moralleri yerinde getirdi. Ligde ilkyarı perdesini üç puanla kapatan turuncu-beyazlı ekip, 21 puanla 11. sıraya yükseldi. Teknik Sorumlu Semih Özü, takımını son iki çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirtti.

YOL HARİTASI İÇİN GÖRÜŞECEKLER
Özü, "Kaliteli oyuncularımız olduğunu ve onlarla bu maçı geçebileceğimiz biliyorduk. İnşallah ikinci yarı performansımızı biraz daha yukarıya çıkararak Adanaspor'umuzu gerektiği yerlere çıkarırız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. İlk yarının sona ermesiyle birlikte teknik heyet kulüp başkanı Bayram Akgül ile bir görüşme yapacak ve transferdeki yol haritasını çizecek.
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Toros kaplanı pürneşe
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