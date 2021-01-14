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Açık bırakılan çeşme musluğunu kapatanlara gül

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Açık bırakılan çeşme musluğunu kapatanlara gül
KAHRAMANMARAŞ'TA Mado yönetim kurulu ikinci başkanı Erdal Kanbur, su israfına dikkati çekmek adına, iş yeri önünde açık bıraktığı çeşmeyi kapatanlara fıstık ezmesi ve gül hediye etti. Kanbur, son dönemde barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi üzerine su israfına dikkati çekmek için, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde Trabzon Bulvarı'ndaki iş yerinin önünde sosyal deney yapma kararı aldı. Kanbur, iş yeri önünde açık bıraktığı çeşmeyi kapatan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı fıstık ezmesi ve gül hediye etti. Kanbur, suyun idareli kullanılması gerektiğini belirterek, "Bu konuda farkındalık oluşturmak için ne yapabilirim, diye düşünerek iş yeri önündeki çeşmenin suyunu açtım. Duyarlılık göstererek, suyu kapatanlara birer hediye verdim" dedi.
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Açık bırakılan çeşme musluğunu kapatanlara gül
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