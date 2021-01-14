Başkan’dan al haberi

Türkiye Kupası son 16 turunda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek kupaya veda eden Adana Demirspor taraftarı dün güne Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın sosyal medya hesabı üzerinden atıtğı tweetlerle uyandı. Başkan Sancak, 4 futbolcuyla yolların ayrıldığını birkaç gün içinde 3 futbolcuyla daha yollarının ayrılacağını açıkladı. Sancak, BB Erzurumspor'da forma giyen sol bek Kaan Kanak ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

SANCAK'TAN TRANSFER MÜJDESI

Sancak, kendi hesabından Kosecki, Lanzafame, Anıl Karaer ve Samed Ali Kaya ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sancak, "Kosecki, Lanzafame, Anıl Karaer ve Samed Ali yollarımız ayrılıyor. Kendilerine teşekkür eder, yolları açık olsun. Yollarımızı ayıracağımız konuştuktan sonra duyuracağımız 3 futbolcumuz daha olacak. Transfer edeceğimiz 2-3 nokta isimle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.



Kupa bitti, hedef Süper Lig

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, kupada 120 dakika boyunca oyuncularının vermiş olduğu mücadeleden memnun olduğunu belirtti. Dumlupınar, "Oynadığımız futbol karşılığında alkışı hak ettiğimizi düşünüyorum. Buraya çok hak ederek geldik. Ama maalesef burayı bitirdik. Bizim ana hedefimiz Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkarmak. Bu doğrultuda da ne gerekiyorsa onu yapacağız" diye konuştu.