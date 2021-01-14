Koronavirüs ile mücadelede başarılıyız

Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Güney Cem Bülbüloğlu, hastanelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de etkin şekilde sağlık hizmetini sürdürdüğünü söyledi. Hastanelerinin altyapı, donanım, kalite ve üstün teknik özelliklerine sahip ameliyathaneleri, yoğun bakımlarıyla Kovid-19'luların yanı sıra diğer hastalara da en üst düzeyde sağlık hizmeti sunduğunu vurgulayan Op. Dr. Bülbüloğlu, doluluk oranlarına rağmen hiçbir hastayı tedaviden mahrum bırakmadıklarını ifade etti.

ÇOK DONANIMLI BİR ÜLKEYİZ

Koronavirüs sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve güçlü sağlık ordusu ile birlikte salgına başarılı bir şekilde tepki verdiklerini belirten Op. Dr. Bülbüloğlu, "Sağlıkta güçlü bir altyapıya sahibiz. Doktorlarımız, hemşirelerimiz kısaca bütün sağlık çalışanlarımız ve ekipmanlarımızla çok donanımlı bir ülkeyiz. Bununla birlikte en az kayıpla en iyi şekilde bu zorlu süreci yürüttüğümüzü düşünüyorum" şeklinde konuştu. Salgının doğası gereği Adana olarak pikler yaşadıklarını ifade eden Başhekim Op. Dr. Güney Cem Bülbüloğlu, "Bu piklerle birlikte hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini verdiğimizi düşünüyoruz. Çok gelişmiş dediğimiz Avrupa ülkelerinde sokakta hastaların tedavi edilemeyip yaşamını yitirdiklerini gördük. ABD'de de aynı şekilde. Biz böyle bir duruma kesinlikle rastlamadık. Devletimizin bize verdiği imkanlarla sağlık çalışanlarımızın özverisi ile her zaman için yoğun bakımlık hastaları yoğun bakıma servislik hastaları servise yatırmayı başardık" dedi "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına önem vermeliyiz" diye konuşan Başhekim Bülbüloğlu, "Bakanımızın Fahrettin Koca'nın açıkladığı gibi Adana bir dönem hızlı vaka artışı gösteren iller arasında yer aldı. Bunun tekrar olmaması için vatandaşlarımızın maske mesafe ve hijyen kurullarına önem vermesi gerekiyor" dedi. Seyhan Devlet Hastanesi'nin Adana'da en fazla hasta yoğunluğu yaşayan hastanelerin başında geldiğini ifade eden Bülbüloğlu, "805 yatak kapasitemizle 100 kovid yoğun bakım ve 40 kovid dışı yoğun bakım odamızla gelen hasatlarımızın hiçbirini geri çevirmedik. Servislerimizde sıkıntı yaşamadık. Hastalarımıza zamanında müdahale ettik. Burada Sağlık Bakanlığımızın ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün katkısı çok büyük oldu" dedi.



AŞINIZI MUTLAKA YAPTIRIN

Koronavirüs aşısı konusunu da değinen Op. Dr. Güney Cem Bülbüloğlu, "Biz Sağlık Bakanlığımızın ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün talimatıyla aşıda bütün hazırlık aşamasını tamamladık. Bakanımızın 'aşı başlıyor' talimatı ile aşıları yapmaya hazırız. Hızlı bir şekilde aşılar gelmeye devam edecek. Bizim ülkemizin geliştirdiği yerli ve milli aşılarla birlikte nüfussumuzun yüzde 60'ı kadar insanda antikor oluşturabilirsek bilimsel olarak hastalığın önünü kesmiş oluyoruz" dedi. Bülbüloğlu, "Hızlı bir şekilde aşılama yapar ve tedbirleri elden bırakmaz isek yaza doğru bu salgını kontrol altına almış oluruz diye düşünüyoruz. Maske mesafe ve hijyen kullarına uymaya devam edelim" dedi.