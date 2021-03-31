ERHAN ÖZMEN: Değirmencilikte ezberler bozuluyor

Dünyada her şey hızla değişiyor.Bir taraftan insanlara arz edilen yeniyeni şeyler, diğer bir taraftan da bu arzlar karşılığında hızla değişen tüketim alışkanlıklarımız.Her sektörde olduğu gibi un sanayisinde de bu değişiklikler hızla hayatımıza giriyor ya da girecek.Özmen Un olarak; Gaziantep 5. OSB'de 2018 yılında dünyanın en iyi teknolojisi Bühler ile Endüstri 4.0 değirmen yatırımımızı gerçekleştirdik.Uzun ve meşakkatli çalışmalar sonucu 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla Zanaatkarlık serisi, Ustalık serisi ve Ekmeklik serisi ile ülkemizin tüm unlu mamuller zenginliğini kapsayan 41 farklı un çeşidini ulusal ve uluslararası müşterilerimize ulaştırarak Dünya'da ilk defa bu kadar yüksek miktarda çeşidi gerçekleştirmiş olduk.Aynı zamanda; Ülkemizde ilk defa kişiye ya da markaya özel üretim yaparak ülkemizin çok kıymetli zincirlerinin yada markalarının kendi müşteri tercihlerine ve kendi üretim ortamlarına uygun özel ve esnek unlarını da dizayn etmeye başladık.Diğer bir taraftan; Ev içi tüketim noktasında da tamamladığımız ilave yatırımlar ile pizzalık un, ekmeklik durum buğdayı unu , İrmik ,pastalık un ve tam buğday unu gibi özel üretimler ile de ev hanımlarına da en kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz.Dolayısıyla; Yeni nesil değirmencilik diye tanımladığımız bu dönüşüme ilaveten üretimde ve paketlemede tamamen otomasyonların, sensörlerin ve robotların devreye girmesi de bundan sonra gıda güvenliği hassasiyetini en üst seviyede tutacaktır. Özmen un olarak, uluslararası gıda güvenliği belgesine a dereceden sahibiz.Sonuç itibarıyla; Değirmencilikte ezberlerin bozulması gıda güvenliğinin yanı sıra unlu mamuller sektöründe de toplam kalitenin yükselmesine katkı sağlayacak ve yenilikçiliğin gelmesini destekleyecektir ki bu da toplumumuza bir çok yönden güzellikler, değerler getirecektir.