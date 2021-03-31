Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden olan, yarım asrı geçen tecrübe ile dünyadaki gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, ürün yelpazesine yenilerini ekleyen Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş (ABCO), "inovatif çözümler ve stratejik hamlelerle" büyüyor. Merhum Abdi Sütcü'nün,1963 yılında, Adana'da çuval ticareti yaparak temellerini attığı, günümüzde ise oğulları Bekir Sütcü, Ramazan Sütcü, Mehmet Sütcü ve Salih Sütcü'nün, kurumsal yapıdaki yönetimi sayesinde Türkiye'nin "Devler Ligine" dahil olan Abdioğluları, doğa dostu Polietilen (PE) Film üretiminin yanı sıra tarım sektörüne "abcoFARM" markasıyla giriş yaptı. Yenilenebilir enerjiye de yatırım yapan firma, 2020 yılında toplam GES gücünü 15 MW 'a çıkardı. 4 kıtada 60'dan fazla ülkeye ihracat yapan, plastik dokumadan, tarımsal ve endüstriyel ambalajlamaya, teknik tarımdan teknik tekstile kadar uzanan yelpazede birden fazla sektöre girdi sağlayan firma; "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" listesinde 349'ncu, Dış Ticaret Firması FİLPA ile ihracatın devler ligi listesinde 307'nci, "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında 125'nci, "Fortuna 500" listesinde 351'nci sırada ve Türkiye'nin "en parlak" 100 şirketi arasında yer alıyor.Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 8 tesiste yaklaşık bin 600 kişiye istihdam sağlayan firmanın Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu üyesi ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Salih Sütcü, istikrarlı yükselişin kaynağının; üretim standartları, Avrupa menşeili makine gücü, ISO 9001, 22000, 27001, 50001, 14001, 18001 standartlarına uyumlu KK ekibi ve tecrübeli üretim departmanı ile tüm birimlerde eğitimli ve dinamik takım çalışması olduğunu söyledi.Salih Sütcü, kurumsallaşmanın da avantajlarını kullanarak esnaflık, tüccarlık ve sanayicilik geçmişinin ışığında tüm tecrübe ve bilgi birikimlerini abcoFARM markası ile tarım sektörüne de aktardıkları bilgisini verdi. Sütcü, bu yıl Zagara Bianca, Kütdiken Limon ve W.Murcott Mandalina çeşitleri ile 800 dönümü limon, 200 dönümü mandalina üretimine yönelik olacak şekilde toplamda 1000 dönümlük tarım alanı ile Adana'nın Baklalı köyünde çiftçiliğe adım atmaya hazırlandıklarını kaydetti.