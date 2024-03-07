Adana Şehir Hastanesi bölgenin ‘yüz akı’ oldu

Altı yıldan fazla hizmet veren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugüne kadar 10 milyondan fazla kişiye hizmet verilirken 250 bin fazla da ameliyat gerçekleştirildi. Bölgenin "Yüz akı" olan bin 640 yataklı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hem pandemide hem de deprem döneminde adeta "Sağlık üssü" oldu. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, "Pandemi ve depremde hastanemiz bir bölge hastanesine dönüştü. Bütün çalışanlar ailelerini unutup insanlara hizmet etti. Helikopter, uçak ambulanslarla depremzedeler hastanemize getirilirken diğer illere de sevkleri yapıldı" dedi. Hastanede bin 200 doktor ile hastalara hizmet verildiğini anlatan Başhekim Harput, "6 yılda 10 milyondan fazla insana poliklinik hizmeti verilirken 250 binden fazla ameliyat gerçekleştirildi. Bu kapasiteye sahip bir hastaneyi ilimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Şu anda günlük 11 bin kişi kapasiteyle poliklinik hizmeti veriyoruz. Günlük 11 bin poliklinik, 2 bin acil servis, bin 640 yatak ve 300 kişi yoğun bakım kapasiteli bu hastanede günlük insan trafiği 40-50 bin kişiye ulaşmaktadır" diye konuştu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nakil merkezi olduğunu da ifade eden Başhekim Harput, "Hastanemiz ayrıca tüm teknik donanımlarıyla bir üniversite hastanesi ve bir nakil merkezi. Şu ana kadar 89 karaciğer, 77 böbrek nakli gerçekleştirdik. Bu sayı her sene giderek artıyor. Yeni hizmetlerimizi her geçen gün hastanemizde hizmete alıyoruz. Bölgenin tek kamu hizmeti veren üremeye yardımcı tedavi merkezini de hizmete aldık" şeklinde konuştu.Asrın felaketinde Adana Şehir Hastanesi'nin "Sağlık üssü" olduğunu ifade eden Harput, "Özellikle bu hastanenin varlığı kendisini ispatladı. Pandemi döneminde bütün bölgeye hizmet veren hastanemiz deprem zamanında da bütün çalışanlar ailelerini unutup insanlara hizmet etti. Helikopter, uçak ambulanslarla depremzedeler diğer illere sevk edilip tedavileri devam etti. Bir de uzuvlarını kaybeden depremzedelere özel üretilen protezleri takılarak yürümeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.