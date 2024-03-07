MIP, 2023 yılında da Türkiye’nin en büyük konteyner limanı

İskenderun Limanı'nın kısmen hizmet sunmasıyla yoğunluğu %95 seviyelerine ulaştığını söyleyen MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, "Bölgedeki sıcak gelişmeler nedeniyle limanın operasyon kabiliyeti etkilenerek sıkışıklık ve beklemelere yol açtı. Öte yandan Suriye sorununun devam etmesi, önce Rusya-Ukrayna sonrasında İsrail ve Filistin savaşları bölge trafiğinde etkili oldu. Tüm bu etkenlere rağmen 2023 yılını yaklaşık 2 milyon TEU konteyner, 8 milyon tondan fazla konvansiyonel iş hacmi ile kapattık. Bölgede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin en büyük konteyner limanı konumumuzu korumayı başardık" dedi.2023'ün Türkiye için özel bir yıl olduğunu, MIP olarak katma değerli projeleri de hayata geçirdiklerini ifade eden Ajay Kumar Singh, Mersin Limanı'nı ve Mersin'i artan global ticareti destekleyebilecek seviyede konumlandırmayı amaçlayan 30 milyon dolar bütçeli Kapılar Projesini Mersin'e kazandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Mersin Limanı'na erişimin çoğunlukla Otoban-D-400 bağlantısı ile Adana-D-400 yönünden sağlandığını dile getiren Singh, "Proje kapsamında liman D kapısının otoban ile doğrudan bağlanması ile birlikte limana gelen TIR'lar doğrudan limana giriş yapabilmektedir. Mersin'in geleceği için tarihi önem taşıyan Kapılar Projesi, sadece liman trafiğini şehrin D-400 yolundan ayırmakla kalmamış, aynı zamanda TIR girişlerini de hızlandırdığından liman içerisinde artan kapasiteyi de desteklemiştir" diye konuştu. Endüstrinin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen EMH2 projesiyle mevcut EMH Terminali'nin 380 metre daha denize doğru uzatılarak 880 metrelik bir rıhtımın limana kazandırılmasını amaçladıklarını söyleyen Singh, "Tüm limanlar gemi endüstrisine paralel olarak gelişmek için denize doğru genişler. Günümüzde gemiler maliyetleri düşürmek amacıyla her geçen gün büyüyor. Daha önce iki gemiyle taşınan yükler şu anda tek gemiyle taşınmaya başladı. Bugün denizlerde 21 bin TEU'luk gemiler dolaşıyor. Biz Mersin Limanı'nın mevcut imkanları ile bu gemileri limanımıza alamıyoruz. Çünkü bahsettiğim gemilerin ihtiyaç duyduğu derinliği sağlayamıyoruz. Bu nedenle de ihracat ve ithalatçımız gerek süre gerekse navlun maliyetleri açısından rekabet dezavantajı yaşıyor. Bu soruna MIP olarak değil, Mersin olarak hatta Türkiye olarak bakmamız ve sahip çıkmalıyız" dedi. MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh 2023 yılına dair değerlendirmesinde ise "Biz kentin ihtiyaçları doğrultusunda projelerimizi planlıyor, toplumun, kentin ve yaşadığımız dünyanın ihtiyaçlarını gözeten sosyal projeler üretmeye çalışıyoruz. Bizim bu kente ve bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu işletme hakkı süresi dahilinde yani 36 yılda yaşam paydaşlarımıza, yaşadığımız dünyaya ve ekonomiye maksimum katkı sunarak yerine getirmek tüm çabamız. Bu yıl "Mersin için Hep Birlikte" mottosuyla daha fazlasını yapmak için çalışacağımızı taahhüt ettik. Sürdürülebilir fayda sağlayan projelere odaklanarak, Mersin'e ve Türkiye'ye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz" dedi.MIP'nin sektördeki son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği yeni 'Araç Rezervasyon Sistemi' ile müşterilerine daha etkin lojistik yönetimi seçenekleri sunabileceğini sözlerine ekleyen MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, "Tasarladığımız Araç Rezervasyon Sistemi (VBS) sadece müşterilerimize değerli bir hizmet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda liman içindeki lojistik yönetimini daha akıllı ve daha verimli hale getiriyor. VBS, liman kullanıcılarının önceden rezervasyon yapmalarını ve araç hareketlerini etkin bir şekilde takip etmelerini sağlayarak operasyonel süreçleri daha öngörülebilir hale getiriyor. Bu sistem, liman içindeki araç hareketliliğini optimize etmek ve müşterilere daha hızlı, düzenli ve güvenilir hizmet sağlamak için tasarlandı. VBS, müşterilerimize daha etkin ve verimli hizmet sunma hedefimizin bir yansıması ve MIP'nin yenilikçilik ve mükemmelliğe olan bağlılığının bir göstergesidir" dedi.