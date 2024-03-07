Türkiye ve Avrupa’nın yağlı tohum devi: Aves

2013 yılında Mersin'de 200 dönüm arazi üzerine kurulan Aves, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tam entegre yağlı tohum işleme ve biyodizel tesisinde günlük bin 500 ton kırma, 700 ton rafineri, bin 100 ton dolum kapasitesi ile yılda 1 milyon ton bitkisel yağ, küspe ve biyodizel üretimi gerçekleştirmektedir.Çok çeşitli ürün gamına sahip olan Aves, soya fasulyesi, ay çekirdeği, mısır, kanola, aspir, keten ve ketencik gibi yağlı tohumları en son teknoloji ile işlemekte, elde edilen ham yağ ve küspe ile gerçekleştirdiği yurtiçi ve yurtdışı iş hacmi ile Türkiye ekonomisine değer katmaktadır. Yıllık yüzde 40'ın üzerinde artan ihracat hacmi, kalite ve güven konusunda taviz vermeden çeşitlendirdiği ihracat pazarları, yıllık 1,5 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük 150 sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır.Aves Yönetim Kurulu Başkanı Senan İdin, "Global bir grup şirketi olma misyonumuz ile 2022 yılında 50 milyon USD bütçe ile Amasya'da yatırımına başladığı 81 bin metrekare alan üzerine kurulu Türkiye'nin tek üretim hattında en büyük kapasiteli, en modern yağlı tohumlar kırma ve yüksek proteinli küspe üretim tesisimiz ile kendi üretim kapasitesi rekorumuzu kırıyor, patentli ürünümüz olan yüksek proteinli küspe üretimiyle hayvancılık sektöründe bir ilke imza atıyoruz." dedi.İdin, şunları kaydetti: "Benzer şekilde aynı yıl Şırnak'ın Silopi ilçesinde başlatmış olduğumuz 10 milyon dolar bütçeli ve Türkiye'nin en büyük yer fıstığı işleme tesisi yatırımını 1 yıl gibi kısa sürede tamamlayarak; 36 bin metrekare alan üzerine kurulu 20 bin ton depolama kapasiteli tesisimizde günlük 400 ton kabuklu ve iç fıstık üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en yüksek 3. yer fıstığı yetiştirilen bölgesi olan Silopi'de çiftçiyi destekleyerek sürdürülebilir üretime olan katkımızı artırmakla beraber bölge halkına yeni bir istihdam alanı yaratarak topluma fayda sağlamayı amaçlıyoruz."