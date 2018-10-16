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Göz makyajında 'turunç' etkisi...

Bildiğiniz, klasik makyaj görünümlerini bir kenara bırakın. Bu bahar,özellikle sarılar ve turuncular göz makyajında hakimiyetini kuruyor. Hollywood'u etkisine alan bu renkli makyaj trendini denemeye hazır mısınız?

Giriş Tarihi: 16.10.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 16:44
Göz makyajında 'turunç' etkisi...

HER ŞEY ZENDAYA İLE BAŞLADI

Geride bıraktığımız Hollywood ödül sezonunda karşımıza çıkan bu renkli makyaj trendini ilk olarak 'da gördük. Ünlü oyuncu "The Greatest Showman" filminin Avustralya galasına elbisesine eşlik eden göz kapaklarındaki sarı tonlarında makyajla katılmıştı.

KIRMIZI HALIYA ÇABUK ALIŞTI

Kısa bir süre sonra kızıl ve turuncu renklerine evrilen bu göz makyajı sıkça kırmızı halıda karşımıza çıktı. 'nin Altın Küre partisinde gözlerinden taşan grafik göz makyajını neredeyse kaş kemiğine kadar uzanan turuncu farıyla devam ettirdi.

BU BAHAR DENEMENİN TAM SIRASI

Gözlerde 'turunç' etkisi yaşatan bu trend ister açık, ister koyu tenli olun sizinle uyum içinde olacaktır. Eğer bu iddialı ve renkli görünüm sizi biraz korkutuyorsa sadece eyeliner etkisi yaratarak gözlerinizi çerçeve içine alabilirsiniz. Kırmızı halı ve davetlerde genellikle klasik makyajları görürüz. Bu renkli ve canlı trend tam bir bahar havası getirdi!

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Göz makyajında 'turunç' etkisi...
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