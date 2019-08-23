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Sıkı bir için çorbası!

Sıkı ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için dengeleri iyi kurmanın önemli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Erdi Abdullah Uğur, tek başına diyet veya spor yapmanın yetmediğini söyledi. Uğur, "Sıkı bir için haftada 2 gün çorbası içebilirsiniz" dedi.

Giriş Tarihi: 23.8.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 17:31
Sıkı bir cilt için kemik suyu çorbası!

Özellikle tatil sezonun açılmasıyla birlikte pek çok kişinin fazla kilolarından bir an önce kurtulmak için şok diyetlere başvurduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Erdi Abdullah Uğur, "Tek başına diyet veya spor yapmak yetmiyor. Vitamin-mineral eksikliği, aşırı tuz ve şeker tüketimi, doğru besinlerden destek almamak da sıkı bir vücuda sahip olmanın önüne set çekiyor. Sağlıklı kalmak ve sağlığımızı geri kazanmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Günümüzdeki paketli besinlerin çok büyük bir kısmının düşmanı olduğu söylenebilir.

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Sıkı bir cilt için kemik suyu çorbası!
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