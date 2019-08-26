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egzersizlerinin sağlığımıza etkisi büyük!

egzersizleri için uygun olan pek çok aktivite vardır. Sizin için bu yaz aylarında parklarda ve doğayla iç içe yapabileceğiniz eğlenceli ve etkili egzersizleri paylaştık.

Giriş Tarihi: 26.8.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 11:42
Açık hava egzersizlerinin sağlığımıza etkisi büyük!

Koşu
yapmak, en etkili ve eğlenceli egzersizlerinden biridir. Bu bacaklarınızı şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda dayanıklılık kazanmanıza da yardımcı olur. İşte açık havada koşu egzersizleri...

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Açık hava egzersizlerinin sağlığımıza etkisi büyük!
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