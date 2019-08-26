Açık hava egzersizlerinin sağlığımıza etkisi büyük!
Açık hava egzersizleri için uygun olan pek çok aktivite vardır. Sizin için bu yaz aylarında parklarda ve doğayla iç içe yapabileceğiniz eğlenceli ve etkili egzersizleri paylaştık.
Giriş Tarihi: 26.8.2019 10:31Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 11:42
Koşu Koşu yapmak, en etkili ve eğlenceli açık hava egzersizlerinden biridir. Bu spor bacaklarınızı şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda dayanıklılık kazanmanıza da yardımcı olur. İşte açık havada koşu egzersizleri...