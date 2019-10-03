Meğer deodorantı yanlış saatte sürüyormuşuz

Dermatolog Dr. Sandra Lee, hepimizi yanlış bildiğimiz bir şeyle ilgili olarak uyarıyor. Birçoğumuz için sabahları uyanıp işe ya da okula gitmeden önce duş almak ve koltuk altlarımıza 'roll-on' adı verilen terlemeyi önleyici deodorantlar sürmek rutin bir durum.

Oysa hepimiz bu konuda yanlış bir bilgiye sahipmişiz ve temiz kokmak için yaptığımız bu şey işe yaramıyormuş...Dr. Sandra Lee çok izlenen cilt ve vücut bakımıyla ilgili videolarından birinde kendi bakım rutininden bahsederken roll-on uygulamasını gece yatmadan önce yaptığını, doğru uygulamanın bu şekilde olduğunu anlattı. Ve herkesi epey şaşırttı. Meğer bu tuhaf uygulama değişikliğinin mantıklı bir bilimsel gerekçesi varmış: Geceleri ter bezlerimiz uykuda olduğu için uyguladığımız roll-on, deodorant gibi uygulamalar daha dayanıklı oluyor ve gerçekten de ter kokmamızı önlüyormuş.