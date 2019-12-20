Cilt kuruluğu neden olur?

CİLT KURULUĞU NEDİR?

Cilt kuruluğu ya da tıbbi adıyla kserozis, cildin en yüzeyel tabakası olan epidermiste uygun miktarda su bulunmamasıyla karakterize çok yaygın bir cilt sorunudur. Erkekleri ve kadınları eşit şekilde etkilemekle birlikte yaşlı bireylerde görülme sıklığı daha fazladır. Eller, dirsekler ve dudaklar gibi alanlar cilt kuruluğundan daha fazla etkilenme eğilimindedir.

CİLT KURULUĞU NEDEN OLUR?

Kuru hava koşullarına, sıcak suya ve bazı kimyasallara maruz kalmak cildin kurumasına neden olabilir. Cilt kuruluğu aynı zamanda altta yatan tıbbi durumlardan da kaynaklanabilir. Genellikle çevresel bir nedenden kaynaklanır. Kuru cildin olası nedenleri arasında şunlar sayılabilir;

Hava şartları. Cilt, sıcaklık ve nem seviyelerinin düştüğü kış aylarında en kuru olma eğilimindedir.

Isınma şekli. Kalorifer, odun sobası, yerden ısıtma cihazları ve şömineler nemi azaltır ve cildi kurutur.

Sıcak banyolar ve duşlar. Uzun süreli sıcak duşlar veya banyolar cildi kurutabilir. Özellikle yoğun klorlu havuzlarda yüzmek de önemli bir kuruluk nedenidir.

Sert sabun ve deterjanlar. Pek çok sabun, deterjan ve şampuan türü ciltteki nemi ve yağı gidererek kuruluğa neden olur.

Yeterli sıvı alınmaması. Her gün yeterli miktarda su içmek cildin nemini koruması için gereklidir.

Diğer cilt rahatsızlıkları. Atopik dermatit veya sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları olan kişiler kuru cilde eğilimlidir.

Bazı ilaçlar. Cilt kuruluğu bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir.