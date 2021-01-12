Cilt sağlığını korumak için bu ürünlere dikkat!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilsu Salih, Covid-19 pandemisi ile birlikte hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen maske, dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Salih, "Cildimiz bizim koruma kalkanımızdır. Maske, sabun, dezenfektan, kolonya her ne kadar ayrılmaz bir parçamız haline gelseler de cilt sağlığımız korumak için kullanımı sırasında dikkatli davranmamız, yanlış kullanım sonucu oluşabilecek cilt hasarlarından ve hastalıklarında kaçınmamız gerekiyor" dedi.



"DERİ PROBLEMLERİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİCİ"

Covid-19 pandemisi ile birlikte yaşamımızda yer eden maske, dezenfektan, sabun ve kolonya gibi koruyucu önlemlerin de kullanımı esnasında dikkat edilmesi gereken temel koşullar olduğunu aktaran Dr. Salih, "Cildimiz tüm vücudumuz için koruma kalkanı görevi gören dayanıklı bir yapı da olsa da virüsten korunmak için aldığımız hijyen önlemlerinin dikkatli uygulanmamasından kaynaklanan deri problemlerinde gördüğümüz artış dikkat çekici" şeklinde konuştu.