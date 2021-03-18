Op. Dr. Özdamar: “Gözkapağı sarkması mutsuzluğa neden oluyor”

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, yaşa bağlı gelişen göz kapağı sarkmalarının kişide yorgunluk, ağırlık ve görsel olarak rahatsızlık oluşturduğunu belirtti. Özdamar, göz kapağı operasyonunun hastalara kendisini daha zinde ve mutlu hissetmesini sağladığını vurgulayarak, "Yaşa bağlı olarak göz kapağında sarkmalar meydana gelebiliyor. Göz kapağı sarkması olanlarda en sık gördüğümüz şikayetler ise yorgunluk, ağırlık hissi ve görsel olarak duyulan rahatsızlık oluyor. Kişinin görsel olarak yaşlı görünmesine neden olan göz kapağı düşüklüğü yaşam kalitesini düşürüyor. Göz kapağı sarkması kolay bir operasyonla düzeliyor. Operasyon sonrası hastalar sanki sürekli yorgunmuş gibi hissetmekten kurtuluyor. En önemlisi de hasta aynaya baktığında kendisini daha iyi hissediyor. Göz kapağı estetiği ameliyatı hastanede yatış gerektirmiyor. Lokal anestezi ile yapılıyor, ortalama 20-30 dakika sürüyor. Hasta operasyonun ardından taburcu ediliyor. Ortalama 3-4 gün içinde de günlük yaşantısına devam ediyor" diye konuştu.



"BİLGİSAYAR BAŞINDA UZUN ZAMAN GEÇİRMEK ARPACIK YAPABİLİYOR"

Pandemi sebebiyle artan bilgisayar kullanımının, göz kapağında arpacık oluşumunu artırdığını ifade eden Dr. Özdamar, bilgisayara uzun süre bakanlarda göz kırpma refleksinin azaldığını ve kuru göz hastalığının oluştuğunu söyledi. Dr. Özdamar, ''Gözyaşının azalması ve koyulaşması sonucunda kirpik kökleri tıkanır ve arpacık dediğimiz enfekte kistler oluşur. Akut dönem dediğimiz ilk günlerde şişlik ağrı ve kızarıklık olur, tedaviye erken başlanırsa bu kistlerin kalıcı olması engellenebilir. İki ayı geçen sürede kalıcı kist denilen şalazyon oluşur ve bu kistlerin tedavisi sadece cerrahi ile mümkün olur. Kist iyi temizlenirse tekrar etmez ancak başka yerlerde çıkabilir. Tekrar etmesini önlemek için uzun süre destek tedavi denilen göz yaşı damlalarını kullanmak ve bilgisayar başında geçirilen zamanları kısıtlamak gereklidir. " diye konuştu.