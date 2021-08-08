Zencefilin cilde faydaları nelerdir? Zencefil maskesi nasıl yapılır?

Zencefil, Asya ve Çin tıbbında oldukça fazla kullanılan aynı zamanda tarihi Osmanlı dönemine kadar giden bir baharat türüdür. Hem mutfakta hem de alternatif tıpta kullanılan zencefil, kolon kanseri tedavisinden vücutta oluşan tüm ağrıları gidermede oldukça başarılı bir doğa harikasıdır. Kış aylarında öksürüğü de tedavi eden zencefil, güzellik uzmanları ve dermatologlar tarafından test edilmiş ciltte oluşan birçok problemlere de iyi geldiğini sonuçları ortaya koyuldu.

İŞTE ZENCEFİLİN CİLDE FAYDALARI...

- Düzenli bir şekilde tüketilen zencefil, ciltteki toksinlerin atılmasını sağlayarak, daha genç bir cilde kavuşmanızı sağlar.

- Erken yaşlanma belirtilerinin önüne geçen mucize zencefil, cildin parlak hale gelmesini de sağlar.

- Zencefil içeriğinde bulunan gingerol sayesinde vücuttaki serbest radikallerle adeta savaşarak, sağlıklı görünen bir cilde sahip olabilirsiniz.

- Ciltte çıkan sivilce, akne gibi problemleri ortadan kaldıran zencefil aynı zamanda cilt yaralarını, lekelerini de kısa sürede geçirir.

- Zencefil, cildi yeniler ve ölü derilerden temizlenmesine yardımcı olur.

- Cildi arındıran zencefil, sivilce ve akne oluşumunu engeller.

PEKİ ZENCEFİL MASKESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı buğday nişastası

1 çay kaşığı kaymak

2 damla lavanta yağı

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri karıştırın ve temiz cildinizde tam 15 dakika bekletin. Bu karışım cildinize botoks etkisi oluşturarak kusursuz hale gelmesini sağlar.

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