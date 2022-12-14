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Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:34

Saç-türban tasarımcıları ve makyözler Kapadokya’da eğitim verdi

Saç-türban tasarımcıları ve makyözler Kapadokya’da eğitim verdi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde akademik eğitimi esas alan saç-türban tasarımcıları ve makyözler yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 150 kuaförün katılımıyla uygulamalı eğitim programı düzenledi.

Uygulamalı eğitim programında, saç- türban tasarımı ve makyaj yapımı konuları yer alırken 2023 modasına değinildi. 2023 modası sade ve fresh model tercih edileceği belirtildi.

Eğitim koordinatörü Ömer Diraz yaptığı açıklamada 10 yıla yakın düzenledikleri bu eğitimlerde binlerce kuaföre eğitim verdiklerini söyledi.

MODELLER ÜZERİNDE UYGULAMALI EĞİTİM VERİLİYOR

Diraz "Eğitimlerimizde kursiyerlerimize bire bir eğitim modeli sunuyoruz. Burada eğitmen arkadaşlarımız modeller üzerinde uygulamalı olarak eğitim veriyor. Eğitimini tamamlayan kuaför arkadaşlarımız kendi şehirlerine döndüklerinde, burada öğrendikleri şekilleri uygulayarak yeni modeller oluşturabiliyor. Ortaya çıkan modeller de yeni nesil modeller oluyor" onuştu.

YENİ TASARIM ÇIKARTMAK İÇİN UYGULAMALI EĞİTİMLER ÇOK ÖNEMLİ

33 yıllık kuaför olan ve eğitime Aydın'dan katılan Ümmühan Künden açıklamasında "Bu akademi sayesinde yeni şeyler öğreniyorum. Bu akademiler yeni tasarım çıkartmamız için çok önemli" dedi.

2023 MODASI SADE VE FRESH MODEL

Saç-türban tasarımcısı Betül Karagöz'de "Yurt dışından eğitim almaya gelenler var. 2023 yılında doğal makyajlar trent olarak daha ön planda. Ayrıca sade türbanlar ve sarma modeller 2023 yılında ön planda olacak" dedi.

Eğitim alan kuaförler yaptıkları makyaj ve saç-türban tasarımlarını günün sonunda bir defile ile katılımcılara hem sundu hem de sahnede uygulamalı gösterim gerçekleştirdi.

DİLARA İLAYDA KAYIKCI/SABAH

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Saç-türban tasarımcıları ve makyözler Kapadokya’da eğitim verdi
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