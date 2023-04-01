“Uluslararası Mesleki Eğitim Günleri” Güzellik uzmanları ve kuaförler bir araya geldi

Alanlarında uzman birçok akademisyen, holistik beslenme uzmanları, satış teknikleri, beden dili eğitimi uzmanı ve eğitim uzmanlarının katıldığı mesleki eğitim günlerinde yurt içi ve yurt dışından toplam 13 eğitimci 14 başlıkta eğitim sunumu gerçekleştirdi. Eğitim günlerinde, yeni nesil maskeler, ipek kirpik uygulama teknikleri, satış teknikleri ve beden dili eğitimi, makyaj, yüz yogası, detoks içecekleri, heykeltraş uygulamaları, kalıcı makyaj, dudak renklendirme, pudralama tekniği, altın oran, cilt bakımı, jel tırnak uygulamaları ve saç simulasyon gibi uygulama teknikleri de profesyoneller ve öğrencilerle paylaşıldı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan YDÜ Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, güncel bilgilerin mesleki gelişim için önemine değinerek düzenledikleri eğitim ve uygulama atölyeleri ile saç bakımı ve güzellik hizmetleri alanında en güncel teknikleri ele aldıklarını vurguladı. Doç. Dr. Aksoy, "Uluslararası Mesleki Eğitim Günleri ile sahip olduğumuz bilgi birikimini alanda eğitim alan öğrencilerimizle ve sektördeki güzellik uzmanlarıyla paylaştık" dedi.