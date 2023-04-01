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Giriş Tarihi: 1.4.2023 10:37

“Uluslararası Mesleki Eğitim Günleri” Güzellik uzmanları ve kuaförler bir araya geldi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Uluslararası Mesleki Eğitim Günleri” Güzellik uzmanları ve kuaförler bir araya geldi

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Mesleki Eğitim Günleri” 3 gün sürdü. YDÜ Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü’nün Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği Uluslararası Mesleki Eğitim Günleri, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki güzellik uzmanları ve kuaförleri bir araya getirdi. Etkinlikte, meslek profesyonelleri ve öğrencilere yönelik mesleki uygulama eğitimleri de gerçekleştirildi.

Alanlarında uzman birçok akademisyen, holistik beslenme uzmanları, satış teknikleri, beden dili eğitimi uzmanı ve eğitim uzmanlarının katıldığı mesleki eğitim günlerinde yurt içi ve yurt dışından toplam 13 eğitimci 14 başlıkta eğitim sunumu gerçekleştirdi. Eğitim günlerinde, yeni nesil maskeler, ipek kirpik uygulama teknikleri, satış teknikleri ve beden dili eğitimi, makyaj, yüz yogası, detoks içecekleri, heykeltraş uygulamaları, kalıcı makyaj, dudak renklendirme, pudralama tekniği, altın oran, cilt bakımı, jel tırnak uygulamaları ve saç simulasyon gibi uygulama teknikleri de profesyoneller ve öğrencilerle paylaşıldı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan YDÜ Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, güncel bilgilerin mesleki gelişim için önemine değinerek düzenledikleri eğitim ve uygulama atölyeleri ile saç bakımı ve güzellik hizmetleri alanında en güncel teknikleri ele aldıklarını vurguladı. Doç. Dr. Aksoy, "Uluslararası Mesleki Eğitim Günleri ile sahip olduğumuz bilgi birikimini alanda eğitim alan öğrencilerimizle ve sektördeki güzellik uzmanlarıyla paylaştık" dedi.

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“Uluslararası Mesleki Eğitim Günleri” Güzellik uzmanları ve kuaförler bir araya geldi
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