Aşk şiirleri (Duygusal ve Romantik sevgili için söylenecek en güzel aşk şiiri)

SEVGİLİYE SÖYLENECEK EN GÜZEL AŞK ŞİİRLERİ
Aşk şiirleri seçenek 1
Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git
Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler.
Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin
Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık
Sevgideydi ilk açılışı gözlerimizin sırf onaydı
Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü
(Cemal Süreyya)
Aşk şiirleri seçenek 2
Düşünürken kendimden başkasına inanmam
İnanırsam ben senden başkasına inanmam
İnanınca düşünür, yönelir sana doğru
Seninle ikimizden başkasına inanmam.
Aşk şiirleri seçenek 3
Aşkını anlatmaya yeltenme sakın
Ancak söylenmemiş aşklar aşktır.
Çünkü hafif rüzgarlar tatlı, tatlı
Sessiz ve görünmez eserler
Anlattım sevdamı, anlattım aşkımı.
Bütün yüreğimi açtım ona.
Üşüyüp, titreyerek korkular içinde
Ah beni bırakıpta gitti.
Aşk şiirleri seçenek 4
Sen öylesine masumsun ki yüreğimde
Mısralar seni anlatamıyor, öylesine...
Ve o kadar içimdesin ki,
Dil seni çözemiyor,
Öylesine benimsin ki,
Yürek sensiz çarpmıyor.
Aşk şiirleri seçenek 5
Şiir yazmak geldi bugün içimden
Gözlerini mi yazsam saçlarını mı
Yüzündeki herbir santimi mi anlatsam
yoksa yüreğimdeki yangını mı
Yok yok yazmayayım
Ya biri okursa ?
Aşk şiirleri seçenek 6
Sarıl be!
Öyle bir sarıl ki
Beklediğim her güne,
Kırıldığım her an'a değsin.
Öyle bir sarıl ki
Tüm kırıklarımı toplasın.
Hatta öyle bir sarıl ki
Seviyorum diyenler
Sevgisinden utansın.
Aşk şiirleri seçenek 7
Ve aşk bir saç teli kadar inceydi...
Üstünde yürüyebilmek için
cambaz olmak değil...
Yürekli olmak gerekiyordu...
Cemal Süreya