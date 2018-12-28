Aşk şiirleri (Duygusal ve Romantik sevgili için söylenecek en güzel aşk şiiri)

SEVGİLİYE SÖYLENECEK EN GÜZEL AŞK ŞİİRLERİ

Aşk şiirleri seçenek 1

Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git

Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler.

Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin

Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık

Sevgideydi ilk açılışı gözlerimizin sırf onaydı

Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü

(Cemal Süreyya)

Aşk şiirleri seçenek 2

Düşünürken kendimden başkasına inanmam

İnanırsam ben senden başkasına inanmam

İnanınca düşünür, yönelir sana doğru

Seninle ikimizden başkasına inanmam.

Aşk şiirleri seçenek 3

Aşkını anlatmaya yeltenme sakın

Ancak söylenmemiş aşklar aşktır.

Çünkü hafif rüzgarlar tatlı, tatlı

Sessiz ve görünmez eserler

Anlattım sevdamı, anlattım aşkımı.

Bütün yüreğimi açtım ona.

Üşüyüp, titreyerek korkular içinde

Ah beni bırakıpta gitti.

Aşk şiirleri seçenek 4

Sen öylesine masumsun ki yüreğimde

Mısralar seni anlatamıyor, öylesine...

Ve o kadar içimdesin ki,

Dil seni çözemiyor,

Öylesine benimsin ki,

Yürek sensiz çarpmıyor.

Aşk şiirleri seçenek 5

Şiir yazmak geldi bugün içimden

Gözlerini mi yazsam saçlarını mı

Yüzündeki herbir santimi mi anlatsam

yoksa yüreğimdeki yangını mı

Yok yok yazmayayım

Ya biri okursa ?

Aşk şiirleri seçenek 6

Sarıl be!

Öyle bir sarıl ki

Beklediğim her güne,

Kırıldığım her an'a değsin.

Öyle bir sarıl ki

Tüm kırıklarımı toplasın.

Hatta öyle bir sarıl ki

Seviyorum diyenler

Sevgisinden utansın.

Aşk şiirleri seçenek 7

Ve aşk bir saç teli kadar inceydi...

Üstünde yürüyebilmek için

cambaz olmak değil...

Yürekli olmak gerekiyordu...

Cemal Süreya