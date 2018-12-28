En güzel Cahit Zarifoğlu sözleri

Cahit Zarifoğlu, 1940 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yedi Güzel Adam, Yaşamak: günlük , Bir değirmendir bu dünya gibi kitaplarıyla adından söz ettirmeyi başarmıştır. Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinin arasında yer alır. Cahit Zarifoğlu'nun anlam dolu sözleri günümüzde hala dillerden düşmemektedir. Özellikle sosyal medyada sık sık paylaşılır. İşte Cahit Zarifoğlu'nun en güzel sözleri…

CAHİT ZARİFOĞLU SÖZLERİ

Yine de biri çıksa, nasılsın dese alışkanlıkla iyiyim diyeceğim.

Burası Dünya! Ne çok kıymetlendirdik... Oysa bir tarla idi; Ekip biçip gidecektik.

Evimizde her türlü müsibete ve hastalığa karşı bir tek doktor ve ilaç vardı; dua ve aspirin. Daima şifa bulduk.

Ve gördük ki; mekan değildir, zamandır önemli olan. Ve lakin o da değildir, eylemdir önemli olan.

Sevgisizliğin dayatıldığı coğrafyalarda aşk şiiri yazmak bile başlı başına baş kaldırmaktır..

Çıktığım her yerin kapısını sert kapatmamla tanınırken,senin kapın çarpmasın diye arasına elimi koydum..

Bir değirmendir bu dünya, öğütür bir gün bizi.

...ah şu yalnızlık kemik gibi ne yana dönsen batar

Çekip ağlasam mı odaya Acaba. Acaba mıyım yoksa ben

Gökyüzüne bakmayanların kalbi, daha çabuk kirlenir...

İnsan, gittikce daralan dünyasında neden mutsuz. Herkes artık gereğinden fazla büyüyor da onun için mi? On yedi yaşlarındaki delikanlıların bile iki kat yaşlıların ki kadar yürekleri dolu.

Bize sözlerimizden çok, yüreğimizden anlayan gerek..