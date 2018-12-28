İçinizden gelerek ya da bir özür niyeti ile sevgilinize anlamlı bir hediye almayı mı düşünüyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Sevgiliye alınabilecek en güzel hediye önerileri sayesinde birbirinden özel fikirleri burada görebileceksiniz.

İşte bu sene en çok tercih edilen hediye fikirlerinden bazıları;

SEVGİLİYE ALINABİLECEK HEDİYE FİKİRLERİ

Fotoğraflı çift saatleri

Sevimli bir ayıcık

Fotoğraf baskılı kanvas tablo

Üzerinde resminizin bulunduğu bir anahtarlık

Kalpli yastık

Şirin kuzu oyuncak

Adının yazdığı bir kolye

Gümüş kolye

Altın kolye

8 adet kırmızı gül

İçinde tüm çikolataların bulunduğu bir sepet

Uçan balonlar

Seni seviyorum yazılı kupa bardağı

Defter (Her satırında ona olan aşkınızın yazdığı)

Birlikte giyebileceğiniz uyumlu tişört

Saat

Çanta

Cep telefonu

Ahşap fotoğraf seti

İsimli yazılı çikolata

İsim yazılı powerbank

Nakışlı bere

Mutfak önlüğü

Fotoğraf baskılı çakmak

Cüzdan