İçinizden gelerek ya da bir özür niyeti ile sevgilinize anlamlı bir hediye almayı mı düşünüyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Sevgiliye alınabilecek en güzel hediye önerileri sayesinde birbirinden özel fikirleri burada görebileceksiniz.
İşte bu sene en çok tercih edilen hediye fikirlerinden bazıları;
SEVGİLİYE ALINABİLECEK HEDİYE FİKİRLERİ
Fotoğraflı çift saatleri
Sevimli bir ayıcık
Fotoğraf baskılı kanvas tablo
Üzerinde resminizin bulunduğu bir anahtarlık
Kalpli yastık
Şirin kuzu oyuncak
Adının yazdığı bir kolye
Gümüş kolye
Altın kolye
8 adet kırmızı gül
İçinde tüm çikolataların bulunduğu bir sepet
Uçan balonlar
Seni seviyorum yazılı kupa bardağı
Defter (Her satırında ona olan aşkınızın yazdığı)
Birlikte giyebileceğiniz uyumlu tişört
Saat
Çanta
Cep telefonu
Ahşap fotoğraf seti
İsimli yazılı çikolata
İsim yazılı powerbank
Nakışlı bere
Mutfak önlüğü
Fotoğraf baskılı çakmak
Cüzdan