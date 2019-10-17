17 Ekim Dünya Astsubay Günü ile ilgili mesajlar, Dünya Astsubaylar Günü kutlama mesajları, sözleri

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü olan 17 Ekim tarihinde kutlanan bu özel günde, yurdun dört bir yanında tören ve etkinlikler düzenleniyor. Bununla birlikte vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile bu günün önemine vurgu yapıyor.

17 EKİM DÜYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI

Tüm Astsubaylarımızın Astsubaylar günü kutlu olsun.

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden Astsubaylara başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.

Ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden görev yapan Astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye'nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.