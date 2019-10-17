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ile ilgili mesajlar, Dünya Astsubaylar Günü kutlama mesajları, sözleri

, her yıl yabancı ülke büyükelçi ve askeri ataşelerinin, siyasi liderlerin, hükümet temsilcilerinin ve astsubayların katılımı ile Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanıyor. Dünya Astsubaylar Günü, aktif olarak çalışma hayatını sürdürenlerin yanı sıra emekli astsubayların da kendilerini özel hissetmeleri, azami özenle büyük bir gayret ve çaba içerisinde hayatlarını adayarak ifa ettikleri mesleklerinin toplumun çeşitli kesimlerinde önemsendiğini görmelerini amaçlar. Astsubaylara yalnız olmadıklarını hatırlatarak kendilerine olan güvenlerinin artırılmasına destek olmayı amaçlayan bu gün, sosyal medyada da bu güne özel mesajlarla kutlanıyor. İşte bu önemli güne dair en çok kullanılan Dünya Astsubaylar Günü mesajları, sözleri…

Giriş Tarihi: 17.10.2019 10:13
17 Ekim Dünya Astsubay Günü ile ilgili mesajlar, Dünya Astsubaylar Günü kutlama mesajları, sözleri

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü olan 17 Ekim tarihinde kutlanan bu özel günde, yurdun dört bir yanında tören ve etkinlikler düzenleniyor. Bununla birlikte vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile bu günün önemine vurgu yapıyor.

17 EKİM DÜYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI

Tüm Astsubaylarımızın Astsubaylar günü kutlu olsun.

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden Astsubaylara başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.

Ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden görev yapan Astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye'nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.

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