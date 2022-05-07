İsmail Demir açıkladı: METE tabancaları teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik" dedi. (DHA)

