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Giriş Tarihi: 7.5.2022 14:31 Son Güncelleme: 7.5.2022 14:35

İsmail Demir açıkladı: METE tabancaları teslim edildi

DHA
İsmail Demir açıkladı: METE tabancaları teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarından güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik" dedi. (DHA)

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İsmail Demir açıkladı: METE tabancaları teslim edildi
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