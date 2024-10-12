İyi Akşamlar Mesajı - En Güzel, Etkileyici, Neşeli, Yeni İyi Akşamlar Mesajları ve Sözleri

Bazen rüyaların gerçek olsun istersin,

Bazen de yaşadıklarının rüya olsun istersin.

Gerçek olsun istediğiniz tüm rüyalar sizi bulsun.

iyi akşamlar

Hayatımıza anlam katan, güzel olan ne varsa,

Hayatınızdan hiç çıkmasın..

iyi akşamlar

Huzur her yerde bulunur da,

Huzur veren bulunmaz.

Huzur verenimiz bol olsun.

İyi akşamlar

Hayattan ne bekliyorsanız inşallah yarın gerçekleşir.

iyi akşamlar

Dilek niyettir, dilek duadır,

Dua bizi biz edendir.

Huzurlu akşamlar sizinle olsun.

Evinizde huzur bereket,

Bedeninizde sağlık,

Yüreğinizde sevgi eksik olmasın.

İyi akşamlar

Bir günü daha uğurlarken,

Küçük bir tebessüm yolluyorum dost selamıyla..

Mutlu Akşamlar

En güzel akşamlar sizlerin olsun.

Hayırlı Mutlu Akşamlar

Akşamınız hüzün değil,

Huzur getirsin yuvanıza.

Mutlu akşamlar

İYİ GECELER MESAJLARI

Geceleri uzaklara çığlık olur sesim, Denizden çıkan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim, Bu gece sırf senin için kapanıyor gözlerim. İyi Geceler Herşeyim..

Ve bazen her şeyi unutmak için uyumak gerek. Rüyaları hesaba katmadan… İyi geceler.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir gece dilerim.

Güzelliklerle dolu huzurlu, keyifli güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle iyi geceler.

Daha güzel, daha dinç, daha uykusunu almış bir insanlık için; "Yatsın Bu Dünya!" Cümleten İyi Geceler.