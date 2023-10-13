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Haberler GaleriHaber Ankara’nın başkent oluşu 100. Yılı ile kutlanıyor! Ankara ne zaman başkent oldu? İşte Ankara'nın başkent oluşu tarihi
Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 11:58

Ankara’nın başkent oluşu 100. Yılı ile kutlanıyor! Ankara ne zaman başkent oldu? İşte Ankara'nın başkent oluşu tarihi

Ankara'nın başkent oluşu tarihi 100. Yılı ile kutlanıyor. Ankara'da dört bir taraf Türk bayrakları ile donatılırken sosyal medyada kutlama mesajları paylaşılmaya başladı. Kutlamaları görenler 13 Ekim 1923'te ne oldu sorusuna yanıt arıyor. ''Ankara ne zaman başkent oldu, neden, önemi nedir'' soruları yanıt arıyor. Kurtuluş Savaşı'nda merkezi bir yer konumuna gelen şehir jeopolitik durumu ve coğrafi konumu ile Atatürk tarafından başkent olarak seçilmiştir. İşte, Ankara'nı başkent oluşu tarihi, anlamı ve önemi…

Ankara’nın başkent oluşu 100. Yılı ile kutlanıyor! Ankara ne zaman başkent oldu? İşte Ankara’nın başkent oluşu tarihi

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken Ankara'nın başkent oluşu 100. Yılını kutlamaya başladı. Mustafa Kemal ilk etapta şehri Anadolu'daki direniş hareketinin yönetimi olan Heyet-i Temsiliye'nin merkezi olarak seçti. Anadolu'nun ortası konumunda bulunan ''Ankara neden başkent oldu, ne zaman'' soruları ile araştırılıyor. İşte, Ankara'nın başkent oluşu tarihi…

Ankara’nın başkent oluşu 100. Yılı ile kutlanıyor! Ankara ne zaman başkent oldu? İşte Ankara’nın başkent oluşu tarihi

ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 100. YILI!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala Ankara 100. yılı karşılayan ilk şehir oldu. 13 Ekim 1923 tarihinde başkent olarak ilan edilen Ankara başkent oluşunun 100. yılını kutluyor!

Başkent oluşun tarihi:

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Ankara’nın başkent oluşu 100. Yılı ile kutlanıyor! Ankara ne zaman başkent oldu? İşte Ankara’nın başkent oluşu tarihi

ANKARA NE ZAMAN BAŞKENT OLDU?

Ankara ilinin Türk Kurtuluş Savaşı'nda merkezî bir yeri olmuştur. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Mustafa Kemal, şehri Anadolu'daki direniş hareketinin yönetimi olan Heyet-i Temsiliye'nin merkezi olarak seçti. Şehir, coğrafi olarak Anadolu'nun ortasındaydı, demir yolu ile İstanbul'a ulaşılabiliyordu, Batı Cephesine yakındı ve halkın millî mücadeleye olan desteği tamdı. İstanbul'un İngilizler tarafından resmen işgalinden iki gün sonra, 18 Mart 1920'de, İstanbul'da bulunan Meclis-i Mebûsan kendini resmen feshedince, 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi kuruldu.

Ankara’nın başkent oluşu 100. Yılı ile kutlanıyor! Ankara ne zaman başkent oldu? İşte Ankara’nın başkent oluşu tarihi

Kurtuluş Savaşı sonucu toprakları üzerindeki egemenliğini kanıtlayan Türkiye, 1922 Lozan Barış Konferansı ve 1923 Lozan Antlaşması ile uluslararası toplulukta millî sınırlarını tescilledi ve bağımsızlığını onaylattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 13 Ekim 1923'te Ankara ilinin merkezi olan Ankara kentini başkent ilan etti.

Ankara’nın başkent oluşu 100. Yılı ile kutlanıyor! Ankara ne zaman başkent oldu? İşte Ankara’nın başkent oluşu tarihi
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