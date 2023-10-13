Ankara’nın başkent oluşu 100. Yılı ile kutlanıyor! Ankara ne zaman başkent oldu? İşte Ankara’nın başkent oluşu tarihi

Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 11:58

Ankara'nın başkent oluşu tarihi 100. Yılı ile kutlanıyor. Ankara'da dört bir taraf Türk bayrakları ile donatılırken sosyal medyada kutlama mesajları paylaşılmaya başladı. Kutlamaları görenler 13 Ekim 1923'te ne oldu sorusuna yanıt arıyor. ''Ankara ne zaman başkent oldu, neden, önemi nedir'' soruları yanıt arıyor. Kurtuluş Savaşı'nda merkezi bir yer konumuna gelen şehir jeopolitik durumu ve coğrafi konumu ile Atatürk tarafından başkent olarak seçilmiştir. İşte, Ankara'nı başkent oluşu tarihi, anlamı ve önemi…