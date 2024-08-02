Giriş Tarihi: 02.08.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
16:29
SON DAKİKA Instagram'a erişim engeli neden geldi? Bakanlık son noktayı koydu! İşte Instagram'ın engellenme nedeni
Son dakika haberi: Milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram'a erişim engeli getirildi. 2 Ağustos itibarıyla getirilen erişim engeli nedeni ile kullanıcılar Instagram'ın engellenme nedenini merak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.