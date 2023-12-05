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Haberler GaleriHaber Dilan ve Engin Polat’ın evinde kalan Şule ve Nergis gözaltına alındı! Çift cezaevine girince akrabalarını eve yerleştirmiş
Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 09:56

Dilan ve Engin Polat’ın evinde kalan Şule ve Nergis gözaltına alındı! Çift cezaevine girince akrabalarını eve yerleştirmiş

Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yeni bir olay daha yaşandı. Ünlü fenomen Dilan Polat'ın en yakın isimlerinden biri olan, evlerinde çalıştığı bilinen Şule ve Nergis'in gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Polat ailesinin evlerindeki Özbekistan uyruklu çalışanın akrabalarını yurt dışından getirip eve yerleştirdiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı. Dilan Polat'ın en yakını olduğu bilinen hatta kara kutusu olduğu iddialarıyla gündeme gelen Özbekistan uyruklu Şule ismiyle tanınan Shaklo Khaydarova ve Nargiza Khaydarova gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

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Dilan ve Engin Polat’ın evinde kalan Şule ve Nergis gözaltına alındı! Çift cezaevine girince akrabalarını eve yerleştirmiş

Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yeni bir olay daha yaşandı. Ünlü fenomen Dilan Polat'ın en yakın isimlerinden biri olan, evlerinde çalıştığı bilinen Şule ve Nergis'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Dilan ve Engin Polat’ın evinde kalan Şule ve Nergis gözaltına alındı! Çift cezaevine girince akrabalarını eve yerleştirmiş

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Polat ailesinin evlerindeki Özbekistan uyruklu çalışanın akrabalarını yurt dışından getirip eve yerleştirdiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

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Dilan ve Engin Polat’ın evinde kalan Şule ve Nergis gözaltına alındı! Çift cezaevine girince akrabalarını eve yerleştirmiş

Dilan ve Engin Polat'ın Özbekistan uyruklu çalışanının, akrabalarını Polat çiftinin evine yerleştirdiği ortaya çıktı.

Dilan ve Engin Polat’ın evinde kalan Şule ve Nergis gözaltına alındı! Çift cezaevine girince akrabalarını eve yerleştirmiş

Çalışanın Özbekistan uyruklu iki akrabası gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere GGM'ye teslim edildi.

Dilan ve Engin Polat’ın evinde kalan Şule ve Nergis gözaltına alındı! Çift cezaevine girince akrabalarını eve yerleştirmiş

Dilan ve Engin Polat çiftinin Şule isimli Özbekistanlı çalışanının cezaevine giren çiftin evine, Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis çalışma başlattı.

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