Son Dakika GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! 1453 GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları sorgulama ekranı 2023 ziyaretleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edilmek üzere 1453 sözleşmeli personel alımı başvuruları 6-10 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin sona ermesi ardından adaylar 1453 KYK yurt personeli alımı başvuru sonucu için gelecek açıklamalara kilitlendi. GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bu kapsamda yanıt arıyor. Adaylar, sonuç bilgilerine e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresi üzerinden erişebilecek. Peki, KYK yurt personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi!