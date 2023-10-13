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Haberler GaleriHaber Son Dakika GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! 1453 GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:00

Son Dakika GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! 1453 GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları sorgulama ekranı 2023 ziyaretleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edilmek üzere 1453 sözleşmeli personel alımı başvuruları 6-10 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin sona ermesi ardından adaylar 1453 KYK yurt personeli alımı başvuru sonucu için gelecek açıklamalara kilitlendi. GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bu kapsamda yanıt arıyor. Adaylar, sonuç bilgilerine e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresi üzerinden erişebilecek. Peki, KYK yurt personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi!

GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları sorgulama 2023: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Bakan Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde 1453 yurt yönetim personeli istihdam edileceğini duyurmuştu. Alıma ilişkin başvurular 6 Ekim'de başladı ve 10 Ekim'de sona erdi. Şimdi tüm gözler KYK yurt personeli alımı başvuru sonuçları son dakika açıklandı duyurusuna çevrilmiş durumda. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar ''KYK yurt personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Başvuru sonucu e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 2023 GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları sorgulama 2023: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB 1453 YURT YÖNETİM PERSONELİ ALACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere 1453 yurt yönetim personeli alınacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

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GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları sorgulama 2023: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakanlığın internet adresi üzerinden yayımlanan ilanda alıma ilişkin şu ifadelere yer verildi:

''Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacaktır.''

GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları sorgulama 2023: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar başvurularını, 06 Ekim 2023-10 Ekim 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Ancak GSB yurt yönetim personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi verilmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları sorgulama 2023: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Ek-2 3 Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

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