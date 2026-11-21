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Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik 'Cumhurbaşkanı' sorusu! İşte yarışmacının yaşadığı büyük şaşkınlık!
Giriş Tarihi: 21.11.2026 22:39
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 23:18
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik "Cumhurbaşkanı" sorusu! İşte yarışmacının yaşadığı büyük şaşkınlık!
ATV'nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Cem Öğretir'in sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de başarılı performanslar heyecanla takip edildi. Yarışmaya katılan Berker Yıldız isimli yarışmacı, 1 milyon TL'lik "Cumhurbaşkanı" sorusunda verdiği kararla herkesi şaşırttı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru!