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Haberler GaleriHaber Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı! Gasp edemeyeceklerini anlayınca...
Giriş Tarihi: 16.01.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 11:07

Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı! Gasp edemeyeceklerini anlayınca...

İstanbul Sultangazi'de yüzleri maskeli gaspçılar ellerindeki pompalı tüfekle markete girip kasiyerden paraları istedi, o sırada başka bir çalışan durumu fark edince gaspçılara önce karşı çıktı sonra elindeki paspasla onları kovaladı. Olay anı saniye saniye kameralara yansırken ihbar üzerine çalışma başlatan Sultangazi Devriye Ekipler amirliği ekipleri şüphelileri kaçtıkları araç içerisinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 5 Şüpheli Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı! Gasp edemeyeceklerini anlayınca...

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak'ta bulunan bir zincir markete önceki gün akşam kapanma işlemleri yapıldığı sırada 2 gaspçı geldi.

Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı! Gasp edemeyeceklerini anlayınca...

Yüzleri siyah maskeli şahısların ellerinde pompalı tüfek vardı. Bir arkadaşları ise dışarıda onları gözetliyordu. İki gaspçı direk kasanın olduğu bölüme gidip orada sayım yapan kasiyerden paraları istedi.

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Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı! Gasp edemeyeceklerini anlayınca...

Bu sırada çalışanlardan biri elinde paspasla gaspçıların yanına gelip onlarla konuşarak olaya karşı çıktı.

Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı! Gasp edemeyeceklerini anlayınca...

DEVRİYE EKİPLER İLÇEYİ ABLUKAYA ALDI

Gasp edemeyeceklerini anlayan iki şüpheli hızla koşmaya başladı. Çalışan ise elinde paspasla pompalı tüfekli gaspçıları kovaladı. Hiçbir şey almadan kaçan maskeli gaspçılar için market çalışanları ihbarda bulundu.

Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı! Gasp edemeyeceklerini anlayınca...

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri hemen geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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