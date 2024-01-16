Giriş Tarihi: 16.01.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
11:07
Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı! Gasp edemeyeceklerini anlayınca...
İstanbul Sultangazi'de yüzleri maskeli gaspçılar ellerindeki pompalı tüfekle markete girip kasiyerden paraları istedi, o sırada başka bir çalışan durumu fark edince gaspçılara önce karşı çıktı sonra elindeki paspasla onları kovaladı. Olay anı saniye saniye kameralara yansırken ihbar üzerine çalışma başlatan Sultangazi Devriye Ekipler amirliği ekipleri şüphelileri kaçtıkları araç içerisinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 5 Şüpheli Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.