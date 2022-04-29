Muhammed Gömük: Bunun gibi bir çok organizasyon yapacağız…

Ünlü iş insanı Muhammed Gömük, önceki akşam Etiler Dönerci Serkan'da JollyTur'un sahibi Mete Vardar başta olmak üzere şarkıcı Merve Büyüktaş ve birçok sanatçının katıldığı bir iftar yemeği verdi. İftar sonrası konuşan iş insanı Muhammed Gömük "Bu ramazan gününde amacım sanat ve basını buluşturmaktı. Çok güzel bir iftar yemeği oldu. Bunun gibi bir çok organizasyonda birlikte olacağız" şeklinde konuşurken Merve Büyüktaş ise yeni projelerinin olduğunu belirterek "Muhammed ile birlikte bir projemiz var. Birlikte çok güzel işler yapacağız. Hatta bir sürprizi buradan açıklayayım. Hazırladığım türkü klibinde Muhammed bey oynayacak. Bu yıl benim için çok güzel olacak" dedi.