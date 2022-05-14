Ünlü Yapımcı “Zeynep Atakan”dan Genç Sinemacılara Tüyolar

Elia Suleyman, Nuri Bilge Ceylan, Tayfun Pirselimoğlu, Kutluğ Ataman gibi birçok başarılı yönetmenin filmlerinin yapımcılığını üstlenen ve yaklaşık 12 yıldır Türkiye sineması için insan kaynağına destek olan Yapım Laboratuvarı'nın (YAPIMLAB) kurucusu "Zeynep Atakan", dijital içerik platformu Accessland.live'da genç sinemacılara yol gösterici yayınları ile bir araya gelecek.

Hazırladığı içeriklerle genç sinemacıların sorularını yanıtlayacak olan yapımcı Zeynep Atakan; yapım aşamaları, senaryo nasıl yazılır, film yönetmenliği, sinema endüstrisi, sinematografi, film prodüksiyonu gibi birçok sorunun cevabını kayıtlı içeriklerle verecek.

Ünlü yapımcı: iyi bir fikirden bir film projesi olur mu? Film Endüstrisine giriş yapmak isteyenler için 10 adım ve film endüstrisinde networkün önemi konularında gençler için çok değerli bilgiler paylaşacak.

Zeynep Atakan'ın yapımcılığını üstlendiği Üç Maymun, Kış Uykusu, Ahlat Ağacı ve Burası Cennet Olmalı filmleri Oscar'a aday adayı olmuştu. Atakan, aynı zamanda Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne kabul edilen ilk Türk yapımcı.