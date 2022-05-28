SELCEN GÜR SİGORTA HAFTASINDA ‘DÜŞLER ORMANI ÇOCUKLARI’ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

Her sene Mayıs ayının son haftası kutlanan Sigorta Haftası'nın 11.yıl etkinliklerinde sektör paydaşları farklı projelerle gündeme geliyor.

Doğan Sigorta Brokerlik CEO'su ve Sigortalı Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu (STSP) kurucusu Selcen Gür 'Sigorta Haftasının temel amacı sigortacılığı kamuoyuna tanıtmak ve sigortanın faydalarını anlatmak olduğu için biz de bu düşünceden hareket ederek bir etkinlik organize ettik' diyerek Düşler Ormanı Projesi'ni şöyle anlatıyor:

'Özel gereksinimi olan çocuklarımızın eğitim gördüğü Aytullah Keser Eğitim Uygulama Okulu'nun Kep Atma Töreni, yine özel gereksinimli çocuğu olan annelerin işlettiği ve bu özel çocuklarımızın da çabalarıyla oluşturulmuş Düşler Ormanı Çocukları Cafe'sinde gerçekleştirilecek. Biz STSP olarak bu cafenin kuruluş ve açılışına katkı sağlarken aynı zamanda cafemize işyeri paket sigortası hediye ediyoruz.'

Kep Atma Töreni için palyaço, illüzyon gösterileri, yüz boyama, nostaljik araçlar ile pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı gibi eğlenceli sürprizlerin de hazırlandığını belirten Selcen Gür, sigorta sektörünü bu tür sosyal sorumluluk projelerine entegre etmenin önemine değinerek, Sigorta Haftası'nın bu seneki mottosunun 'Sigorta Kıymet Bilmektir' olduğuna dikkat çekiyor ve sahip olduklarımızın kıymetini bilmenin göstergelerinden birinin de bunları teminat altına almak olduğunu ifade ediyor:

'Sahip olduklarımızı elde etmek için yıllar süren uğraşlar veriyoruz ancak onları bir doğal afet veya çeşitli kazalarla kaybetmemiz an meselesi. Onları yeniden yerine koyacak ekonomik gücü ve zamanı bulmak hiç kolay değil. Bu yüzden sigorta güvencesine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.'

Beykoz'da yer alan Düşler Ormanı Çocukları Cafe'sini işleten annelere hediye ettikleri işyeri paket sigorta poliçesinin kapsamını anlatan Gür, bu poliçe ile cafede bir yangın, deprem, sel-su hasarı, dolu, fırtına, kar ağırlığı gibi riskler sonucu demirbaşlar, dekorasyon veya emteaya gelebilecek zararları, zarar gördükleri gün şartlarına geri getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Ayrıca cam kırılması, hırsızlık, elektronik cihazlarda da oluşacak arızaları, poliçe kapsamındaki sigortalı riskler açısından teminat altına aldıklarını açıklayan Selcen Gür 'Sigorta kapsamını sadece varlıklarla sınırlandırmadık. Cafe çalışanlarının ve cafeye gelen 3. şahısların başlarına gelebilecek riskler için cafenin sorumlu tutulabileceği durumları da teminat altına aldık.' diyor ve tüm işyeri sahipleri ile işletmecilere işyeri paket poliçesinin önemini bir kez daha hatırlatmak istediklerinin altını çiziyor.